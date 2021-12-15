KKTC’de simit 10 TL oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), simit de zamlanarak 10 TL’den satışa sunuldu.

İHA
15 Aralık 2021 Çarşamba, 18:07
KKTC’de simit 10 TL oldu
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), simit de zamlanarak 10 TL’den satışa sunuldu. Simit daha önce KKTC'de 6 TL'den satılıyordu.

Simitlere yapılan zam tepki çekti. 

Simit satan işletme sahibi İdris Avşar, şunları söyledi:

“Mesela bir öğrenci geliyor bir simit ve bir açma 20 TL derken zorlanıyorum, satmaya çekiniyorum. Esnaf olarak biz de zor durumdayız."


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