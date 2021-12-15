KKTC’de simit 10 TL oldu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), simit de zamlanarak 10 TL’den satışa sunuldu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), simit de zamlanarak 10 TL’den satışa sunuldu. Simit daha önce KKTC'de 6 TL'den satılıyordu.
Simitlere yapılan zam tepki çekti.
Simit satan işletme sahibi İdris Avşar, şunları söyledi:
“Mesela bir öğrenci geliyor bir simit ve bir açma 20 TL derken zorlanıyorum, satmaya çekiniyorum. Esnaf olarak biz de zor durumdayız."
Video Haberler
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
- Canlı yayında 'asgari ücret' gerginliği
- 'Görüşmeden erken seçim çıktı'
- 'Türkiye'yi Amerika kuşattı, insanlar uyanık olsun'
- Bilim insanı soruldu: 'Tülin Şahin' yanıtını verdi
- CNN Türk muhabiri 'faiz kararını' açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Çıkardığı gazı kavanozlayıp satıyor
- Dolar adım adım 15 liraya yürüyor
- 'Görüşmeden erken seçim çıktı'
- Reuters'tan endişe yaratan faiz öngörüsü
- 'OHAL' iddiası sonrası yeniden gündemde
- Asgari ücretle ilgili son rakam açıklandı
- Kritik karar öncesi 'Erdoğan' yorumu
- 'Siyasal İslam devleti ele geçirmek istedi'
- Uzman isim 'son çare'yi açıkladı
- Meteoroloji gün verdi: İstanbul'a kar geliyor