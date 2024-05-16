CHP'den 'Kobani' tepkisi: 'AKP ve normalleşme sözcüklerinin birbirine mesafesini göstermesi bakımından tarihidir'

CHP'li Gökhan Günaydın, Kobani Davası kararlarının Türkiye'deki hukuk durumunu ve AKP'nin politikalarını yansıttığını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2024 - 17:24
CHP'den 'Kobani' tepkisi: 'AKP ve normalleşme sözcüklerinin birbirine mesafesini göstermesi bakımından tarihidir'
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