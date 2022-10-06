Kobra Murat'tan akılalmaz ekonomi yorumu: "Almanya'daki kadınlar konsere sakallı geliyorlar"
Kamuoyunda 'Kobra Murat' ismiyle tanınan müzisyen Murat Divandiler, Cumhuriyet TV mikrofonuna konuştu. Ekonomik krizin etkisini pek fazla göremediğini belirten Divandiler, bu durumun abartıldığını savundu ve "Almanya'daki kadınlar sakallarıyla geliyor konserime. Türkiye'dekiler allı pullu geliyor. Türkiye'nin her yerini geziyorum bir tane mutsuz insan yok" dedi.
Kamuoyunda 'Kobra Murat' adıyla bilinen Murat Divindiler, Cumhuriyet TV kamerasına Türkiye'nin ekonomik durumu ile ilgili açıklama yaptı. Türkiye'de ekonomik sorunların olmadığını ve ekonomiyle ilgili problemi olanların çabalamadığını iddia eden Divandiler, "Türkiye'nin her yerini geziyorum bir tane mutsuz insan yok" ifadelerini kullandı.
Dünyada bir ekonomik sorun olduğunu belirten Divandiler, konserlerine gelemeyenlerin yeterince çalışmadıkları için gelemediklerini belirtti.
"ALMANYA BİZDEN DAHA FAKİR"
Hayatın pahalı olduğunu ama kimsenin aç olmadığını söyleyen Divandiler, sözlerine şu şekilde son verdi:
- Konserlerime Türkiye'de binlerce insan geliyor mesela. Almanya'ya da gidiyorum, orası bizden daha fakir.
- Almanya'daki kadınlar konsere epilasyon yaptırmadan, sakallarıyla geliyorlar. Türkiye'dekiler allı pullu geliyor.
- Bir şekilde Allah yardım ediyor. Albayrak allanacak. Allah bize yardım edecek.
- Ne kadar parasız kalsak da hayata gülerek bakalım. Denizimiz, göllerimiz var. Cennetin bir köşesidir Türkiye.
Video Haberler
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
- Salda Gençlik Festivali'nde Kıraç konser verecek
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Yolcu minibüsünde klarnetli yolculuk
- Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık bronz madalya bulundu
- Mandalina hasadı başladı; talep az olunca fiyatlar düşük
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Fındık kavurma tesisinde taleplere yetişemiyorlar
- Şifa deposu Gilaburu hasadı başladı
- Sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma
En Çok Okunan Haberler
-
- O meşhur toplantıda en öndeki isimdi!
- KKTC'ye sürpriz büyükelçi
- Cumhur İttifakı zorda: MHP baraj altı
- Bir polis intiharı daha...
- İbadete 'Erdoğan' arası
- Yargıtay'da büyük skandal
- Filenin Sultanları'ndan müthiş galibiyet
- Bir dönemin ünlü spikeriydi: Son görüntüsü çıktı
- EYT, 3600 ek gösterge ve asgari ücret açıklaması
- Soylu'nun eski yardımcısı AYM'de koltuğu kaptı