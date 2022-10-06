Kobra Murat'tan akılalmaz ekonomi yorumu: "Almanya'daki kadınlar konsere sakallı geliyorlar"

06 Ekim 2022 Perşembe, 18:21

Kamuoyunda 'Kobra Murat' adıyla bilinen Murat Divindiler, Cumhuriyet TV kamerasına Türkiye'nin ekonomik durumu ile ilgili açıklama yaptı. Türkiye'de ekonomik sorunların olmadığını ve ekonomiyle ilgili problemi olanların çabalamadığını iddia eden Divandiler, "Türkiye'nin her yerini geziyorum bir tane mutsuz insan yok" ifadelerini kullandı.

Dünyada bir ekonomik sorun olduğunu belirten Divandiler, konserlerine gelemeyenlerin yeterince çalışmadıkları için gelemediklerini belirtti.

"ALMANYA BİZDEN DAHA FAKİR"

Hayatın pahalı olduğunu ama kimsenin aç olmadığını söyleyen Divandiler, sözlerine şu şekilde son verdi: