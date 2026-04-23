Kocaeli'de Türk bayrağı görüntüsü tepki çekti... DMM'den açıklama geldi: Bayrak parçalara bölünmüş

Kocaeli Körfez'de Alparslan Türkeş Stadyumu'nda gerçekleştirilen 23 Nisan programında Türk bayrağı görüntüleri kamuoyunda tepkilere yol açtı.

CHP Kocaeli İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk bayrağının yere serili olmasının ve parçalara bölünmesinin saygısızlık olduğu ve asla kabul edilemeyeceği belirtildi.

Görüntülerin ağır bir sorumsuzluk olduğu belirtilen açıklamada, sürecin takipçisi olunacağı ve sorumluların açıklama yapması gerektiği aktarıldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör CHP Kocaeli İl Başkanlığı (@kocaelichp)'in paylaştığı bir gönderi

DMM: İDDİALAR ASILSIZ

Görüntülerin kamuoyunda tepki çekmesinin ardından İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama yapıldı.

Olaya ilişkin dron görüntülerine yer verilen açıklamada, kutlama programında dev bir bayrak kareografisi gerçekleştirildiği ve "Türk bayrağına saygısızlık yapıldığı" yönündeki iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

"RULO YAPILMAK ÜZERE ZEMİNE SERİLDİ"

Açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları üzerinden sosyal medyada paylaşılan "Türk bayrağına saygısızlık yapıldığı" yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Kocaeli ili Körfez ilçesi Alparslan Türkeş Stadyumu’nda gerçekleştirilen kutlama programı kapsamında dev bir bayrak kareografisi gerçekleştirilmiştir. Gösterinin tamamlanmasının ardından, şeritler halindeki uzun parçalar, usulüne uygun ve düzenli bir şekilde muhafaza edilmek amacıyla rulo yapılmak üzere zemine serilmiştir.

Görevlilerin bayrağı toplama işlemi sırasında şeritlerin arasından geçerek tahliye işlemini gerçekleştirdiği; iddia edilenin aksine, şanlı Türk bayrağının üzerine basılmasının söz konusu dahi olmadığı tespit edilmiştir.

Milli değerlerimizi ve toplumsal hassasiyetlerimizi istismar ederek; birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhumuzu hedef alan bu tür kasıtlı ve art niyetli içerikler, kamuoyunda infial yaratma amacı taşıyan birer dezenformasyon girişimidir.

Vatandaşlarımızın, bu tarz içeriklere karşı dikkatli olmaları ve yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmeleri önemle rica olunur."