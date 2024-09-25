Kocaeli'de araçtan silahla açılan ateş sonucu 9 yaşındaki çocuk yaralandı

Kocaeli'de araçtan silahla açılan ateş sonucu 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kocaeli'de araçtan silahla açılan ateş sonucu 9 yaşındaki çocuk yaralandı
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AA
Yayınlanma: 25.09.2024 - 21:24

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde araçtan silahla açılan ateş sonucu 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

28 Haziran Mahallesi Dere Sokak'ta henüz plakası öğrenilemeyen araçtan bilinmeyen nedenle silahla açılan ateş sonucu yoldan geçen Ç.E. kolundan yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Polis araçla olay yerinden uzaklaşan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


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