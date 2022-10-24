Kocaeli'de dehşet: Restoran sahibini bacaklarından vurdu
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde İ.Ö., gittiği restoranda husumetli olduğu işyeri sahibi Recep U.’yu tabancayla bacaklarından vurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Arslanbey Mahallesi İzmit Caddesi’nde, 24 Ekim Pazartesi günü saat 13.00 sıralarında; restoran sahibi Recep U. ile işyerine gelen İ.Ö. arasında tartışma çıktı.
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Tartışma sırasında İ.Ö., tabancasını çekip Recep U.'yu bacaklarından vurdu. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Recep U., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, olayın ardından kaçan İ.Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı.
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