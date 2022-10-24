Kocaeli'de dehşet: Restoran sahibini bacaklarından vurdu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde İ.Ö., gittiği restoranda husumetli olduğu işyeri sahibi Recep U.’yu tabancayla bacaklarından vurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
24 Ekim 2022 Pazartesi, 14:39
Kocaeli'de dehşet: Restoran sahibini bacaklarından vurdu
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Arslanbey Mahallesi İzmit Caddesi’nde, 24 Ekim Pazartesi günü saat 13.00 sıralarında; restoran sahibi Recep U. ile işyerine gelen İ.Ö. arasında tartışma çıktı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Tartışma sırasında İ.Ö., tabancasını çekip Recep U.'yu bacaklarından vurdu. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Recep U., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayın ardından kaçan İ.Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı. 


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