Kocaeli’de otomobil bariyerlere çarptı: Belediye başkan yardımcısı ölümden döndü

Yayınlanma: 24.08.2023 - 07:33

Güncelleme: 24.08.2023 - 07:56

Kaza, Gebze ilçesi E-5 Ankara istikameti Güney yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dilovası ilçesi Diliskelesi muhtarı Mehmet Özay idaresindeki 34 ABH 639 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan Sinan Yaşar’ı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Polis sürücüye yaptığı alkol testi negatif çıktı. Kaza sebebiyle araç hurdaya döndü, polis olayla ilgili inceleme başlattı.