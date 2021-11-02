Kocaeli'de tencere tavalı zam protestosu
Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan Yenikent Mahallesi’nde, vatandaşlar; zamlara karşı balkonlardan ve pencerelerden tencere tava çalarak tepki gösterdi.
Kocaeli’nin Derince ilçesinde Yenikent Zamlara Hayır Platformu, vatandaşları; zamlara karşı evlerinden “ses çıkarma” eylemine çağırdı.
Vatandaşların balkonlarından ve pencerelerinden tencere tava çaldıkları görüldü.
Platformun açıklaması şöyle:
“Gıdadan giyime, elektrikten doğalgaza, akaryakıta. Üzerimize zam üstüne zam yağarken, fırtınanın altında üç kuruş ücretle çalışıp borcu borçla döndürmeye çalışıyoruz. Üzerine bir de önümüz kış. Gıda fiyatları bizi açlığa mahkûm ederken doğalgaz fiyatlarına, ulaşıma da zam geleceği söyleniyor.
TÜİK dalga geçer gibi yüzde 20 enflasyon açıklarken, bağımsız kuruluşlar yıllık enflasyonu yüzde 44 olarak ifade ediyorlar, gıdada ise bu oran daha da yüksek. Ücretiyle geçinen herkes yılın son aylarında vergi dilimine girdiği için ücretler iyiden iyiye eriyor. Sermaye sahiplerine yüzlerce vergi indirimi yapılıyor, yönetenlerin maaşlarına zam üzerine zam geliyor. Dalga dalga gelen zamların karşısında daha ne kadar yapamadığımız yemeklere, ısıtamadığımız evlere mahkûm olacağız.”
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