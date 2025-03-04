Kocaeli'nde acı olay... Tarlasında ölü bulundu!

Kartepe ilçesinde 60 yaşındaki Hayati Yiğiter, çalıştığı tarlasında ölü bulundu. Yiğiter'in kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kocaeli'nde acı olay... Tarlasında ölü bulundu!
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İHA
Yayınlanma: 04.03.2025 - 16:02

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Acısu Mahallesi'nde Uzman Caddesi'ndeki tarlasında Hayati Yiğiter'i (60) hareketsiz halde yatarken bulan yurttaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Hayati Yiğiter'in hayatını kaybettiğini belirledi.

KALP KRİZİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Olay yeri inceleme ekipleri, tarla ve çevresinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Yiğiter'in cansız bedeni morga kaldırıldı. Oruçlu olduğu öğrenilen Hayati Yiğiner'in kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #cansız beden #kalp krizi #kocaeli #Tarla

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