Kocaeli'nde çatı katında korkutan yangın: 2 kişi hastaneye kaldırıldı!

Yayınlanma: 10.01.2025 - 10:10

Güncelleme: 10.01.2025 - 10:10

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Çukurbağ Mahallesi Doruk Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında dün saat 22.00 sıralarında yangın meydana geldi.

Henüz bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangını fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 2 kişi Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.