Sobanın tuttuğu evde yangın paniği! 1 kişi dumandan etkilendi
Antalya’nın Kepez ilçesinde sobanın tütmesi sonucu çıkan yangında, 60 yaşındaki Mehmet Ç. dumandan etkilendi. Komşuların müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü.
Antalya'nın Kepez ilçesinde sobanın tütmesiyle eşyaların alev aldığı evde yangın çıktı. 5 katlı apartmanın giriş katında meydana gelen yangında, ev sahibi Mehmet Ç. dumandan etkilendi. Apartmandan yükselen dumanı fark eden komşular, yangına hortumla müdahale etti ve itfaiyeye haber verdi. Yangın, komşuların müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
EV SAHİBİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Yangın sırasında evde bulunan 60 yaşındaki Mehmet Ç., yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilen Mehmet Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Komşularından Murat Yaşar, “Cam sıcaktan patlamıştı. Sobadan çıkan alevler çekyatı tutuşturmuş. Biz de hemen müdahale ettik ve söndürdük,” dedi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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