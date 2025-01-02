Kocaeli'nde define arayan kişi oyduğu kayanın altında kaldı!
İzmit ilçesinde define aradığı iddia edilen şahıs, kazdığı kayanın altında kaldı. Çok sayıda ekibin katıldığı operasyonda, yaralı şahıs sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Karaabdülbaki Köyü girişinde saat 01.00 sıralarında iddiaya göre; define arayan Cem D., bir kayanın altını kazdığı sırada kaya yerinden oynadı. Sol ayağı kayanın altında kalan şahıs, kendi imkânları ile çıkamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine kısa sürede AFAD, itfaiye, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ACI İÇİNDE İNLEDİ
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaralı Cem D.'yi kurtarmak için operasyon başlattı. Ekiplerin kurtarma operasyonu sırasında yaralı, acı içinde inledi. Yaklaşık bir saat süren operasyonun ardından şahıs, bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahıs, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın sol ayağının hasar gördüğü öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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