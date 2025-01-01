Yılbaşı gecesini fırsat bilip define aradılar
Manisa’nın Salihli ilçesindeki 1. derece arkeolojik sit alanında kepçeyle kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin Balıkesir’den geldiği öğrenildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihli’nin Kemer Mahallesi Narlı mevkisinde yılbaşı gecesi ihbar aldı. Jandarma ekipleri, yol kenarında bulunan 1. derece arkeolojik sit alanında iş makinesiyle kazı yapıldığını tespit etti. Yapılan operasyonda, kazıyı yapan ve Balıkesir’den geldikleri belirlenen Ö.K., A.Y., Ş.B. ve T.B. isimli 4 şüpheli, suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin kaçak kazı için kullandıkları kepçe yediemin deposuna çekilirken, üzerlerinde bulunan 3 adet cep telefonuna da inceleme yapılmak üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin yapılması için jandarma karakoluna götürüldü.
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