Yılbaşı gecesini fırsat bilip define aradılar

Yayınlanma: 01.01.2025 - 15:06

Güncelleme: 01.01.2025 - 15:06

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihli’nin Kemer Mahallesi Narlı mevkisinde yılbaşı gecesi ihbar aldı. Jandarma ekipleri, yol kenarında bulunan 1. derece arkeolojik sit alanında iş makinesiyle kazı yapıldığını tespit etti. Yapılan operasyonda, kazıyı yapan ve Balıkesir’den geldikleri belirlenen Ö.K., A.Y., Ş.B. ve T.B. isimli 4 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin kaçak kazı için kullandıkları kepçe yediemin deposuna çekilirken, üzerlerinde bulunan 3 adet cep telefonuna da inceleme yapılmak üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin yapılması için jandarma karakoluna götürüldü.