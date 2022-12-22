Kocaeli’nde dehşet: 15 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Kocaeli'nde dün akşam saatlerinde viyadük altında 15 yaşındaki Gökçe E.'nin cansız bedeni bulundu. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, 15 yaşındaki çocuğun yaşamına son verdiği ortaya çıktı.

22 Aralık 2022 Perşembe, 14:22
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Kocaeli'nde dün akşam saatlerinde Çenedağ Mahallesi Cımbızdere Viyadüğü altında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemelerde öldüğü belirlenen kişinin 15 yaşındaki Gökçe E. olduğu tespit edildi.

Polis, olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Gökçe E.’nin viyadükten atlayarak yaşamına son verdiği ortaya çıktı.

Babası cezaevinde olan Gökçe E.’nin bir süredir okul arkadaşlarına intihar edeceği yönünde ifadeler kullandığı öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

 


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