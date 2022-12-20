Şanlıurfa'da korkunç kaza: 1 ölü, 1'i bebek ve 3'ü çocuk 5 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, taklalar atarak devrilen otomobildeki sürücü Mehmet Temelli (37) hayatını kaybett; 2'si çocuk, 1'i bebek 5 kişi yaralandı.
Feci kaza, öğle saatlerinde Siverek-Viranşehir yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Temelli yönetimindeki 63 VL 916 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, taklalar atarak araziye devrildi.
Kazada sürücü Temelli ile otomobildeki akrabaları Azize (30), Yusuf (18), Barış (5), Mehmet Fatih (4) ve Nazlı (2) Temelli yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
BİR KİŞİ KURTARILAMADI
Mehmet Temelli, hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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