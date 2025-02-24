Muş’ta korkunç olay… Çocuğun başına okulda buz kütlesi düştü!
Muş’ta bir ilkokul öğrencisi, teneffüs sırasında okul bahçesinde çatıdan başına buz kütlesi düşmesi sonucu ağır yaralandı.
Olay, Muş Vali Adil Yazar İlkokulu’nda meydana geldi. Okulun 4’üncü sınıf öğrencisi Muhammed Emir Ekici’nin (9) başına, teneffüste arkadaşıyla birlikte bahçede oynarken 4 katlı okulun çatısından buz kütlesi düştü.
Çevredeki öğretmenler ve okul görevlileri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Ekici’nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Okulun güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #Muş #ilkokul #buz kütlesi
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