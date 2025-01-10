Kocaeli'nde oyunda tanıştığı 11 yaşındaki çocuğu cami tuvaletinde istismar etti!

Yayınlanma: 10.01.2025 - 12:18

Güncelleme: 10.01.2025 - 12:18

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2023 tarihinde bir çocuk istismarı yaşandı.

İddiaya göre; 11 yaşında olan B.Ö., PUBG adlı oyundan 30 yaşındaki E.Ö. ile tanıştı. Bilgisayar üzerinden çocukla oyun oynayan E.Ö., B.Ö. ile Gölcük'te buluştu ve çocuğu cami tuvaletinde istismar etti. Kimseye söylememesi için çocuğu tehdit eden E.Ö., B.Ö.'den çıplak fotoğraf ve videolar da istedi.

SERBEST BIRAKILDI, BİR ÇOCUĞU DAHA İSTİSMAR ETTİ!

Tehditlerden dolayı korkan çocuk, çıplak fotoğraf ve vidoları E.Ö.'ye gönderdi. Bir süre sonra çocuklarının hareketlerinden şüphelenen aile, B.Ö.'nün durumu kendilerine anlatmasıyla şüpheliden şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine gözaltına alınan şüpheli, ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.

Şüpheli, bu süre zarfından yine PUBG adlı oyundan tanıştığı başka bir çocuğu da aynı şekilde istismar ettiği şikâyeti üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili açılan davanın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Sanık duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanık, olayın yaşanmadığını, mağdur ile PUBG ile tanıştığını ve beraber döner yediklerini söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

B.Ö. ise, önceki duruşmalarda sanık ile oyunda tanıştıklarını, kendisini tehdit ettiğini, çıplak fotoğraf ve videoları istediğini, kendisinin de korktuğu için bunları yolladığını söyledi. Çocuk ayrıca cami tuvaletinde E.Ö.'nün kendisini istismar ettiğini de belirtti.