Kocaeli'nde sahte şampuan ve kaçak ürün operasyonu: 3 gözaltı

Yayınlanma: 15.08.2024 - 12:17

Güncelleme: 15.08.2024 - 12:17

Dilovası ilçesinde jandarma ekipleri sahte şampuan üretimi yapılan imalathaneye baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda bilinen markalara ait piyasa değeri 4 milyon TL olan 82 bin 944 sahte şampuan, 73 bin 350 boş şampuan kutusu, 133 bin 200 şampuan etiketi, 10 bin 100 şampuan kutusu kapağı ve 20 bin 400 boş ambalaj kutusu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

KAÇAK ÜRÜN SATAN İŞ YERLERİNE BASKIN

Jandarma ekipleri tarafından ayrıca Darıca ve İzmit ilçelerinde kaçak ürün sattığı belirlenen iş yerlerine düzenlenen baskınlarda piyasa değeri 1 milyon 800 bin TL olan 33 kol saati, 59 güneş gözlüğü, 155 parfüm, 20 elektronik sigara, 400 elektronik sigara filtresi, 39 bin 250 dolu makaron, bin 800 boş makaron, 200 kaçak nargile tütünü ve 47 sahte bandrol ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldı.