Kocaeli'nde şüpheli ölüm: Minibüste silahla vurulmuş halde bulundu

Yayınlanma: 23.10.2024 - 18:01

Güncelleme: 23.10.2024 - 18:01

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi'nde bir kişiyi park halindeki minibüste hareketsiz görenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde silahla vurulan ve kimliği Cafer D. (32) olarak tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü aktarıldı.