Kocaeli'nde şüpheli ölüm: Minibüste silahla vurulmuş halde bulundu
Karamürsel ilçesinde 32 yaşındaki Cafer D., minibüste silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi'nde bir kişiyi park halindeki minibüste hareketsiz görenler durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde silahla vurulan ve kimliği Cafer D. (32) olarak tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü aktarıldı.
Etiketler: #kocaeli #Minibüs #Ölüm #Karamürsel
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara TUSAŞ'ta terör saldırısı!
- Teröristlerin TUSAŞ'a girme anı ortaya çıktı
- Bahçeli istemişti: Dervişoğlu'ndan 'ip' yanıtı
- Hukukçulardan 'Bahçeli' ve 'Öcalan' analizi
- Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye çok sert yanıt
- İmamoğlu’ndan üstü kapalı yanıt!
- Otostop çeken gence ahlaksız teklif!
- Özel'den Diyarbakır'da Bahçeli'ye yanıt
- Bahçeli'ye tepki manşetle geldi
- Bahçeli'nin 'yüzüğü' ve 'rozeti' ne anlama geliyor?