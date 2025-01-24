Kocaeli'nde zincirleme kaza: Yaralılar var!

Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nde zincirleme kaza: Yaralılar var!
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DHA
Yayınlanma: 24.01.2025 - 10:34

Kocaeli'nde D-100 kara yolunun Gebze ilçesine bağlı Osman Yılmaz Mahallesi mevkiinde dün saat 23.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul yönüne giden, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 16 BGS 622 plakalı TIR, içerisinde Suriye uyruklu 3 kişinin bulunduğu 34 KBV 369 plakalı kamyonete çarptı. Kamyon daha sonra karşı şeride geçerek S.K.'nin kullandığı 34 FAF 429 plakalı otomobille çarpıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralananlar, kamyonetteki A.M. ve otomobil sürücüsü S.K. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ağır yaralılar R.G ve M.K. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #kaza #otomobil #Soruşturma #yaralı

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