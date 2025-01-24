Kocaeli'nde zincirleme kaza: Yaralılar var!
Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'nde D-100 kara yolunun Gebze ilçesine bağlı Osman Yılmaz Mahallesi mevkiinde dün saat 23.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; İstanbul yönüne giden, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 16 BGS 622 plakalı TIR, içerisinde Suriye uyruklu 3 kişinin bulunduğu 34 KBV 369 plakalı kamyonete çarptı. Kamyon daha sonra karşı şeride geçerek S.K.'nin kullandığı 34 FAF 429 plakalı otomobille çarpıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralananlar, kamyonetteki A.M. ve otomobil sürücüsü S.K. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ağır yaralılar R.G ve M.K. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Etiketler: #kaza #otomobil #Soruşturma #yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- TCMB faiz kararı açıklandı!
- Orhan Gencebay'ın yangın faciası açıklaması tepki çekti!
- Akşener cephesinden açıklama geldi
- 'Sizleri aramızda tekrar görmekten...'
- Nedeni ortaya çıktı
- 'Kritik belgeler zarar gördü' iddiası
- Son istifa parti kulislerini hareketlendirdi
- Meral Akşener ile ilgili çarpıcı iddia
- Erdoğan, Akın Gürlek'e sahip çıktı
- 49 yıllık futbol kariyeriyle efsane hala sahalarda