Kocaeli'ndeki orman yangını kontrol altına alındı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Pelitli ile Mollafenari mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma yürüttü.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken bölgede 3 kaplumbağanın telef olduğu görüldü.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gebze Pelitli Mahallesi'nde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahale sonucu kontrol altına alınmıştır. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.
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