Kocaeli'nin 3 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var!

İzmit, Derince ve Gebze ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Kocaeli'nin 3 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var!
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AA
Yayınlanma: 03.01.2025 - 09:45

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerce İzmit, Derince ve Gebze ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında; 1 kilo 566 gram sentetik uyuşturucu, 4 tabanca, 51 fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 450 lira ile 100 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.T., M.Ö., M.G., E.Ö., G.Y., A.Y.O. ve Y.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.A., M.Y. ve D.A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.


Etiketler: #Operasyon #narkotik #şüpheli #uyuşturucu

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