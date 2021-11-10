Kokain dolu Türk uçağı 'ATA'nın pilotu serbest bırakıldı
Brezilya'da 1.3 ton kokainle ele geçirilen uçağın Türk pilotu hakkında 99 gün sonra tahliye kararı çıktı. Eski Cumhurbaşkanlığı uçağı olan ve halen Brezilya Polisi'nin kullanımına verilen "ATA" uçağının iadesiyle ilgili henüz bir karar çıkmadı.
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı uçağı olarak yıllarca kullanıldıktan sonra satılan ve Ağustos ayında Brezilya’da ağzına kadar kokainle dolu olarak el konulan uçağın Türk pilotuyla ilgili karar verildi.
Sözcü’den Yusuf Demir’in haberine göre, V.D.’nin Brezilyalı avukatı Nestor Santiago’nun yaptığı açıklamada, Ceara Federal Mahkeme Başkanı’nın, savcının talebine uyduğunu ve pilotun tahliyesine karar verdiğini açıkladı. Santiago, Türk pilot V.D.’nin salıverme işlemlerinin devam ettiğini önümüzdeki 24 saat içinde serbest bırakılmasını beklediklerini kaydetti.
24 BAVUL DOLUSU KOKAİN
Şeyhmus Özkan’ın sahibi olduğu ACM firmasına ait uçakta bir İspanyol yolcu ve Türk mürettebat vardı. 4 Ağustos’ta Brezilya’daki küçük bir kasaba olan Ribeirao Preto’dan kalkan uçak resmi kayıtlara göre Brüksel’e gidiyordu. Uçak, gümrük ve pasaport işlemleri için uluslararası nitelikteki Fortaleza’ya inmek zorundaydı. Buradaki kontrollerde 24 bavulda 1200 tablete bölünmüş 1 ton 303 kilogram 99 gram kokain bulundu. Kaptan Pilot V.D.’nin baskın sırasında motorları çalıştırıp kaçmaya yeltendiği, Brezilya polisinin silah çekerek uçağı durdurduğu öğrenildi. Sonuçta Türk Pilot V.D. ve İspanyol yolcu Angel Alberto Gonzalez Valdes tutuklandı.
ATA’YI BREZİLYA POLİSİ KULLANIYOR
Bir zamanlar Türkiye Cumhuriyeti başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı uçağı olarak kullanılan uçak, mahkeme kararıyla Brezilya Polisi tarafından kullanılmaya başlandı.
İSPANYOL YOLCU ÖLDÜ
İspanyol yolcu Valdes tutukluyken, kaldırıldığı hastanede 24 Ekim günü hayatını kaybetmişti. Mahkeme Başkanı, kanserden öldüğü açıklanan Valdes’in ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp’a sevketmişti.
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