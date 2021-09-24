Köksal Toptan’ın ismini kullanarak yüzlerce kişiyi dolandırdı

24 Eylül 2021 Cuma, 04:00

Mağdurlardan Ergin Kabuk, savcılığı verdiği dilekçede şu ifadeleri kullandı: “Şüpheli Hüseyin Gündoğan çevremizde siyasi bağlantıları olduğu bilinen bir şahıstı. Bağlantılarını kullanarak işsizleri işe koymayı vaat ediyordu. Yine bir gün TBMM eski başkanı Köksal Toptan’ın koruma amiri Zafer isimli biriyle gelerek bizleri tanıştırdı. Araştırdığımız kadarıyla bu şahıs hâlâ Ankara’da görevlidir. Şüpheli Hüseyin Gündoğan beni DSİ kurumuna işe sokabileceğini söyleyerek benden 20 bin TL para almıştır. Yine ÖTV muafiyeti araç alımında yardımcı olacağını söyleyip 150 bin TL’si Denizbank aracılığı ile EFT yaptım. Sonrasında benimle birlikte 25-30 kişi işe alınma vaadiyle aynı kişi tarafından dolandırıldık.”

Mağdurlardan Serhat Kafkas, “Şüpheli beni Adalet Bakanlığı’na bağlı gardiyan olarak işe sokabileceğini söyleyerek 40 bin TL almıştır”, Selahattin Kafkas ise “Şüpheli beni Emniyet Müdürlüğü’nde işe sokabileceğini söyleyerek benden 40 bin TL almıştır” diyerek şikâyetçi oldu.

ŞİKÂYETLER ARTIYOR

Zonguldak’ın yanı sıra Bartın ve Ankara’da da yüzden fazla kişinin suç duyurusu üzerine hakkında soruşturma başlatılan bulunduğu Hüseyin Gündoğan’ın yurtdışına kaçtığı öne sürüldü. Mağdurların avukatı Erdem Hacıoğlu, “Çaycuma Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Bizim başvurumuzdan sonra onlarca kişi savcılığa başvurdu ve halen başvurular devam ediyor. Biz bu olayın takipçisi olacağız” dedi.

KÖKSAL TOPTAN HATIRLAYAMADI



Dolandırıcılıkla suçlanan Hüseyin Gündoğan’ın ismini kullandığı eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada “Siz söylediniz haberim oldu. Benim böyle bir şoförüm olduğunu hatırlamıyorum. Bir yanlış ve suiistimal varsa yargı gereğini yapacaktır” ifadelerini kullandı.

