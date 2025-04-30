Koku değil 'zehir' saçıyorlar... Ticaret Bakanlığı ifşa etmişti: İki ürün piyasadan toplatılıyor!
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesini ifşa etmesinin yanı sıra Ticaret Bakanlığı da güvensiz ürün bildirimlerini paylaşıyor. Ticaret Bakanlığı, ifşaladığı iki oda kokusunu sağlığı tehdit ettiği gerekçesiyle yasakladığını ve ürünün piyasadan toplatıldığını duyurdu. İşte piyasadan toplatılan ürünler…
Sağlığa zarar verebilecek ürünlerle ilgili bakanlıkların uyarıları sürüyor.
Gıdada hile yapanlar bir yandan ifşa edilirken diğer yanda da risk oluşturabilecek güvensiz ürünler Ticaret Bakanlığı tarafından duyurularak piyasadan toplatılıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listelerinin ardından, Ticaret Bakanlığı da "güvensiz ürün bildirimleri" başlığı altında yeni bir liste yayımladı.
İKİ ÜRÜN TOPLATILIYOR
Son olarak Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı listeye iki yeni ürün eklendi. Ürünler hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.
Listede yer alan ürünlerden bir tanesi L'actone marka odası kokusu oldu.
'Sweet Sugar Oda Kokusu' ürün güvensizlik nedeniyle piyasadan toplatılıyor. Ürünün taşıdığı riskler 'Kesikler, Kimyasal, Sağlık Riski (Diğer)' olarak sıralandı.
Listede yer diğer ürün ise yine aynı markanın "Melon Oda Kokusu" oldu.
Ürünün taşıdığı riskler 'Kesikler, Kimyasal, Sağlık Riski (Diğer)' şeklinde açıklandı. Söz konusu ürünün satışı yasaklanarak piyasadan toplatılacak.
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