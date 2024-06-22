Koku ortaya çıkardı: Otel odasında şüpheli ölüm

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir kişi, kaldığı otelin odasında ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 22.06.2024 - 15:29
Koku ortaya çıkardı: Otel odasında şüpheli ölüm
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Dere Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir otelde yaklaşık 1 senedir ikamet eden Eti Bank işçisi Kamil Özkan (51) odasında ölü bulundu. 

Şahsın kaldığı odadan yayılan kötü kokular üzerine, işletme sahibi tarafından 112 aranarak bilgi verildi. Otele gelen ekipler, Özkan’ın kaldığı odaya girdi. Ekipler, otel adasındaki yatakta Özkan’a ait cansız bedenle karşılaştı. 

İlk incelemelerde şahsın birkaç gün önce vefat ettiği belirlendi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.


bandırma haberleri otel odası haberleri Şüpheli ölüm haberleri

İlgili Haberler

Giresun’da şüpheli ölüm: Yakınları tarafından bulundu

Giresun’da şüpheli ölüm: Yakınları tarafından bulundu
Tiyatrocunun şüpheli ölümü: Otelin terasından düştü!

Tiyatrocunun şüpheli ölümü: Otelin terasından düştü!
16 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü: Binanın bodrum katında bulundu!

16 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü: Binanın bodrum katında bulundu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler