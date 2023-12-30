Kolin'in tersanesinde emekçiler eylem yaptı

Yayınlanma: 30.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.12.2023 - 03:00

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Limter-İş Sendikası, muhalefet tarafından 5’li çete olarak adlandırılan Kolin İnşaat’ın kurucusu olduğu, Yalova’daki Sefine Tersanesi’nde Ertuğ adlı taşeron şirket bünyesinde çalışan üyelerinin ödenmeyen hakları için dün tersane önündeydi. Limter-İş Genel Başkanı Kanber Saygılı konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

Emekçilerin haklarının gasp edilmeye çalışıldığını söyleyen Saygılı, “Kolin’in sahibi olduğu Sefine Tersanesi’nde işçi arkadaşlarımızla birlikte tersane önünde direniş başlattık. Ve üyelerimizin gasp edilen hakları ödene dek burada eylem yapmaya devam edeceğiz” dedi. Eylemin ardından Kolin İnşaat’a bağlı şirketin sendika temsilcileriyle yaptıkları görüşme sonrası geri adım atarak emekçilerin ödenmeyen haklarını vermeyi kabul ettikleri belirtildi.

Öte yandan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinin otopark ve kafelerini işleten Ankara Tıplılar Vakfı’nın iktisadi işletmesi olan ANTIP AŞ’de çalışan 72 işçi işten çıkarıldı. İşçiler, ihbar ve kıdem tazminatlarını almak ve Ankara Üniversitesi tarafından açılan ihaleyi alacak şirket bünyesinde de çalışmaya devam edebilmek için eylem yaptı.