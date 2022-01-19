Kolombiya'da ele geçirilen 4,9 ton uyuşturucuyla ilgili 15 şüpheli tutuklandı
Kolombiya'da ele geçirilen ve Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4,9 ton kokainin bulunduğu konteynerin alıcısının da aralarında olduğu 15 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 11 Ocak'ta gözaltına alınan, uyuşturucunun bulunduğu konteynerleri Türkiye Ambarlı Limanı'ndan alacak şirketin sahibi M.K'nin de aralarında olduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen 15 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 9 Haziran 2020'de Kolombiya yetkililerinin Twitter hesabından yapılan "Buenaventure Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 4,9 ton kokain maddesinin ele geçirildiği ve uyuşturucu maddenin Türkiye'ye gideceği" şeklinde iddiaların bulunduğu paylaşım üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma başlatılmıştı.
Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddenin iki farklı konteynerde toplam 51,9 ton ağırlığındaki granül kauçuk maddesine emdirilmiş şekilde olduğu belirtilerek, konteynerleri Ambarlı Limanı'ndan İstanbul'da faaliyet gösteren şirketin sahibi M.K. tarafından alınacağı tespit edilmişti.
Bunun üzerine yürütülen fiziki ve teknik takip sonucu 11 Ocak'ta 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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