Kolunu kıyma makinesine kaptırdı: Makineyle birlikte hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta kasap dükkanında çalışan Burak Yalçın (20), et çekimi sırasında sağ kolunu kıyma makinesine kaptırdı. Yalçın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kıyma makinesiyle birlikte hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 09.11.2023 - 20:36
Kolunu kıyma makinesine kaptırdı: Makineyle birlikte hastaneye kaldırıldı
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Olay, saat 17.30 sıralarında Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bir kasap dükkanında meydana geldi. 

Kasapta çalışan Burak Yalçın, et çekimi sırasında sağ kolunu kıyma makinesine kaptırdı. İş arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Yalçın'ın sağ kolunu sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. 

Uzun uğraşlar sonucu kolu makineden çıkarılamayan Yalçın, kıyma makinesiyle birlikte ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. 


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