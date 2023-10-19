Kombinin bağlantı borusu yerinden çıktı... Sızan gazdan etkilendiler
Düzce'de kombinin bağlantı borusu yerinden çıkınca sızan doğalgazdan etkilenen Esinler Erturan (30) ile eşi Erkan Erturan (42) hastanede tedaviye alındı.
Düzce'nin Fatih Mahallesi Fehmi Öney Sokak’ta saat 10.00 sıralarında Esinler ve Erkan Erturan çiftinin kaldığı evde kombinin bağlantı borusu yerinden çıktı.
Borunun çıkmasıyla çift, kombiden eve sızan gazdan etkilendi. Sabah uyandıklarında kendilerini halsiz hisseden çift, sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine giden sağlık ekiplerinin yarı baygın halde bulduğu Erturan çifti ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’nin acil servisine kaldırıldı.
Tedaviye alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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