Komisyonda 'deli dumrul' dövizi... CHP'li Veli Ağbaba'dan Mehmet Şimşek'e tepki!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, AKP’nin geçen Cuma günü TBMM’ye sunduğu 36 maddeden oluşan "Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" görüşülecek.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, teklifin görüşmeleri başlamadan önce usüle yönelik itiraz ederek, "Emeklilere kirada vergi istisnası getiriyorsunuz. Ya işsizler var, asgari ücretliler var, bununla ilgili düzenleme yok. Yaptığınız her şey yanlış. Bu vergileri getirmek için okumaya gerek yok. Vergi getirmekten daha kolay, daha basit bir şey var mı?" diyerek tepki gösterdi.

"BİR TONBALA ÇEKTİNİZ, HANGİSİ TUTARSA"

"Yaptığınız her şeyi sonra inkar ediyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde, 'EYT ile ilgili gaza geldik, yaptık' dediniz. Bugün de gaza geldiğiniz şeyler var mı? Bilmiyorum. Burada maalesef ülkenin ülkenin kaynakları peşkeş çekiliyor" diyen Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arkadaşlar, bu yıl bütçeyi görüşmeyelim. Torba yasayla geçelim. 36 maddeden oluşan bu kanun teklifinde harçlar kanununda 5 madde de değişiklik var. Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik var. KDV kanununda değişiklik var. 2 madde Kurumlar Vergisi, 2 madde Motorlu Taşıtlar Vergisi de var. Sigorta priminin arttırılması var. Bu kadar farklı, hepsinde de birçok önemli kanun değişikliğini bir çuvala koydunuz. Bir tonbala çektiniz, hangisi tutarsa.

28 yasama yasama döneminde 35 torba yasa getirmişsiniz. AK Partililer size de eziyet. Bir sesinizi çıkarın. Sizin hakkınız da savunuyorum ben. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dönemde vergi kanunları defalarca kez değiştirildi. Bu dönem torba yasalarda KDV kanunu altı kez değiştirilmiş, 23 madde değişmiş. ÖTV Kanunu, altı kez değiştirilmiş, 11 madde değişmiş. Kurumlar Vergisi, 5 kez değiştirilmiş. Gelir Vergisi Kanun'u üç kez torbalarla gelmiş, 15 maddesi değişmiş.

Harçlar Kanunu'nda 22 madde değişmiş. Öngörüsüz politikalarınız neticesinde her gün yeni değişiklik yapıyorsunuz. Burada herhâlde elde edilecek gelir 325 milyar civarında gözüküyor. İstanbul Belediyesi'ne yapılan operasyonun bedeli 60 milyar dolar. Bundan elde edilecek gelir yaklaşık 8 milyar dolar. Biraz bu konulara dikkat ediniz."