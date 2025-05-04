Komşuların arazi kavgasında kan aktı: 1 kişi hayatını kaybetti!

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde, komşular arasında arazi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Ü.A.'nın (64) tabancayla ateş ettiği Mehmet Ulupınar (45), hayatını kaybetti.

Komşuların arazi kavgasında kan aktı: 1 kişi hayatını kaybetti!
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DHA
Yayınlanma: 04.05.2025 - 09:32

Yolkonak köyünde dün akşam saatlerinde Ü.A. ile komşusu Mehmet Ulupınar, evlerinin önündeki arazi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine tabancayla ateş açtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ü.A.'nın tabancasından çıkan mermilerin isabet ettiği Mehmet Ulupınar ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan kontrolde Mehmet Ulupınar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ulupınar’ın cenazesi savcılığın incelemesi sonrası Sandıklı Devlet Hastanesi’nin morguna konurken, Ü.A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 


Etiketler: #silahlı kavga #afyonkarahisar

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