Komşunun köpeğini tüfekle öldürme iddiasına gözaltı

Yayınlanma: 29.03.2024 - 15:10

Güncelleme: 29.03.2024 - 15:11

Samsun’un Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde, İlknur K., köpeğini pompalı tüfekle vurulmuş halde evinin yanında buldu.

İlknur K., polise şikayette bulundu ve köpeğini komşusu H.K.’nin öldürdüğünü iddia edip şikayetçi oldu. Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan H.K. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Polisteki sorgusu tamamlanan H.K., Samsun Adliyesine sevk edildi.