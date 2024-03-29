Komşunun köpeğini tüfekle öldürme iddiasına gözaltı

Samsun’da komşusunun köpeğini pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 15:10
Komşunun köpeğini tüfekle öldürme iddiasına gözaltı
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Samsun’un Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde, İlknur K., köpeğini pompalı tüfekle vurulmuş halde evinin yanında buldu.

İlknur K., polise şikayette bulundu ve köpeğini komşusu H.K.’nin öldürdüğünü iddia edip şikayetçi oldu. Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan H.K. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Polisteki sorgusu tamamlanan H.K., Samsun Adliyesine sevk edildi.


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