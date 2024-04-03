Komşusu cinayetinin şüphelisinden 'küfür' iddiası

Yayınlanma: 03.04.2024 - 12:25

Güncelleme: 03.04.2024 - 12:29

Serik ilçesi Orta Mahalle 1158 Sokak'ta dün saat 18.30 sıralarında komşu iki aile arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Hasan Basri Yağız, yanındaki bıçakla Şehmus Löklök'e saldırıp, kalbinden bıçakladı.

İhbarla adrese sevk edilen ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Löklök, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şehmus Löklök'ün cenazesi morga konuldu. Polis ekipleri cinayet şüphelisi Hasan Basri Yağız ile kardeşi C.Y.'yi gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan C.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Cinayet şüphelisi Hasan Basri Yağız ise ifadesinde, Şehmus Löklök'ün kendisine küfrettiğini, bu nedenle çıkan tartışmanın ardından bıçakladığını söyledi.

Yağız, işlemlerinin ardından Serik Adliyesi'ne sevk edildi.

Demirci Hasan Basri Yağız ile hurdacı Şehmus Löklök'ün yaklaşık 3 yıl önce de kavga ettiği; o günden bu yana da zaman zaman tartıştıkları öğrenildi.

Şehmus Löklök'ün cenazesinin, işlemlerin ardından Hatay'da defnedileceği belirtildi.