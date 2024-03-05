Komşusunu kalbinden vurarak öldüren sanığa 25 yıl hapis

Esenler'de 1.5 yıl önce 2 çocuk babası Erhan Kaşa’yı (32), evinin balkonuna çıktığı sırada kalbinden vurarak öldüren Metin Esetekin (58), cezasında indirim uygulanarak 25 yıl hapisle cezalandırıldı. Esetekin’e yardım ettiği iddiasıyla yargılanan oğlu ve torunu ise beraat etti.

DHA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 11:32
Komşusunu kalbinden vurarak öldüren sanığa 25 yıl hapis
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Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Metin Esetekin, tutuksuz sanıklar Eyyüp Esetekin ve oğlu SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Erhan Kaşa’nın ailesi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Söz hakkı verilmesi üzerine Metin Esetekin, "Bu olaydan dolayı çok pişmanım ve üzgünüm, keşke olmasaydı. Mahkemenizden beraatimi ve tahliyemi talep ederim" dedi. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını istedi. Mahkeme heyeti, Metin Esetekin’i 'Kasten öldürme' suçundan cezasında indirim uygulayarak 25 yıl hapis cezasına çarptırdı, diğer 2 sanık ise beraat etti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Metin Esetekin'in 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi ve 'Ruhsatsız Silah Taşıma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Metin Esetekin'in oğlu Eyüp Esetekin'in ise 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçunda da 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi.

Torun Metin Esetekin'in ise suça sürüklenen çocuk sıfatında olduğundan ayrıca iddianame tanzim edileceği belirtildi. Ayrıca 3 polis memuru hakkında 'Görevi kötüye kullanma', 'Suçluyu kayırma' suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.


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