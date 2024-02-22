Mersin'de komşusunu tabancayla yaralayan polis tutuklandı

Yayınlanma: 22.02.2024 - 17:54

Güncelleme: 22.02.2024 - 17:54

Korukent Mahallesi'ndeki bir sitede oturan ve polis memuru olduğu öğrenilen B.A. bina girişinde henüz belirlenemeyen nedenle komşusu R.K. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada B.A. tabancayla ateş ederek R.K'yi yaraladı.

Yaralı, ihbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Binanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, vatandaşların kavga eden tarafları ayırmaya çalışması ve zanlının R.K'ye ateş etmesi yer aldı.