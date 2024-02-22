Mersin'de komşusunu tabancayla yaralayan polis tutuklandı

Mersin'in Toroslar ilçesinde tartıştığı komşusunu tabancayla yaralayan polis memuru tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 17:54
Mersin'de komşusunu tabancayla yaralayan polis tutuklandı
Abone Ol google-news

Korukent Mahallesi'ndeki bir sitede oturan ve polis memuru olduğu öğrenilen B.A. bina girişinde henüz belirlenemeyen nedenle komşusu R.K. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada B.A. tabancayla ateş ederek R.K'yi yaraladı.

Yaralı, ihbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Binanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, vatandaşların kavga eden tarafları ayırmaya çalışması ve zanlının R.K'ye ateş etmesi yer aldı.


polis haberleri Mersin haberleri

İlgili Haberler

Konya'da skandal! 'Swinger' partilere katılan ve 17 yaşındaki kızı istismar eden muhtar tutuklandı

Konya'da skandal! 'Swinger' partilere katılan ve 17 yaşındaki kızı istismar eden muhtar tutuklandı
Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı
Samsun'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 1'i çocuk 2 kişi tutuklandı

Samsun'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 1'i çocuk 2 kişi tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yunanistan'dan, Erdoğan'ı yolsuzlukla suçlayan Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye iadesine onay

Yunanistan'dan, Erdoğan'ı yolsuzlukla suçlayan Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye iadesine onay
Fellah Köftesi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Fellah Köftesi tarifi

Fellah Köftesi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Fellah Köftesi tarifi
'İBB Haber' ve 'Büyükşehir Çalışıyor' hesapları İmamoğlu 'aleyhine' paylaşımlara başladı: 'Yöneticisi Murat Kurum'la anlaştı' iddiası

'İBB Haber' ve 'Büyükşehir Çalışıyor' hesapları İmamoğlu 'aleyhine' paylaşımlara başladı: 'Yöneticisi Murat Kurum'la anlaştı' iddiası
Galata Kulesi alemine kavuştu

Galata Kulesi alemine kavuştu
Yeniden Refah iki ilde seçime giremiyor: İl başkanı da görevden alındı

Yeniden Refah iki ilde seçime giremiyor: İl başkanı da görevden alındı
23 Şubat 2024 Cuma günlük burç yorumları… Hangi burcu ne bekliyor?

23 Şubat 2024 Cuma günlük burç yorumları… Hangi burcu ne bekliyor?
Adli kontrolle serbest bırakılmıştı... Feyza Altun hakkında istenen ceza belli oldu

Adli kontrolle serbest bırakılmıştı... Feyza Altun hakkında istenen ceza belli oldu
İstanbul’a ‘Afgan’ aday: ‘Gelin Türkiye’ye layık olalım…’

İstanbul’a ‘Afgan’ aday: ‘Gelin Türkiye’ye layık olalım…’