Komşusunu öldüren babasını 'Ben öldürdüm' diye korudu

Konya’da komşularından birini öldüren diğerini yaralayan yaralayan baba ve oğlu Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı Sadık P.’ye gazetecilerin ’neden öldürdün?’ sorusuna oğlu Volkan P.’nin ’ben öldürdüm’ diye cevap vermesi dikkat çekti.

İHA
Yayınlanma: 18.04.2023 - 11:31
Komşusunu öldüren babasını 'Ben öldürdüm' diye korudu
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Merkez Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Divanı Kebir Sokak’ta önceki gün saat 17.00 sıralarında; Ercüment Atçı ve Hasan L., aralarında cinsel istismar meselesinden husumet bulunan komşuları Sadık P. ve oğlu Volkan P. ile karşılaştı. Taraflar arasında sözlü tartışma çıktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Sadık P. yanında bulunan tabancayla Ercüment Atçı ve Hasan L.’ye ateş etti. Şüpheli Sadık P. ile Volkan P. olay yerinden kaçtı. Başından yaralanan Ercüment Atçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, bacağından yaralanan Hasan L.’nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Şüpheliler Volkan P. ve babası Sadık P. ise suç aleti silahla birlikte polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba ve oğlu sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Numune Hastanesi getirildi.

"BEN ÖLDÜRDÜM"

Burada kendilerini görüntüleyen gazetecilerin Sadık P.’ye 'Neden öldürdün?’ sorusuna oğlu Volkan P.’nin 'Ben öldürdüm’ diye cevap vererek babasını koruması dikkat çekti. Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


komşu Baba katil

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