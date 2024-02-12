Komşusunu ölümle tehdit eden erkek gözaltına alındı

Ankara’da saplantılı olduğu kadın komşusunu sürekli ölüm tehditleri ve hakaretlerle rahatsız eden erkek gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 09:15
Komşusunu ölümle tehdit eden erkek gözaltına alındı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden bir kadını öldüreceğine dair paylaşımda bulunan şahsın kimliğini ve adresini tespit ederek yakaladı.

Gözaltına alınan M.K. isimli şahsın, paylaşımında kastettiği kadının ise M.P.Ö. olduğu öğrenildi. M.P.Ö.’nün Emniyet'teki ifadesinde, M.K.’nin kendisine uzun süredir saplantılı olduğunu, takip edilerek tehdit ve hakaretlere uğradığını söylediği öğrenildi.

Gözaltına alınan M.K. hakkında adli işlemlere başlanırken, mağdur kadın koruma altına alındı.


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