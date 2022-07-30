Kömür ocağında şlam havuzu çöktü: Kepçe operatörü göçük altına kaldı
Manisa'nın Soma ilçesindeki bir kömür ocağında şlam (çamur) havuzu çöktü. Göçük altında kalan kepçe operatörü İbrahim Demir (63) için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Soma'nın kırsal Dereköy Mahallesi'ndeki özel bir şirkete ait kömür ocağındaki şlam havuzunda bugün saat 06.00 sıralarında çökme meydana geldi. Bu sırada bölgede çalışma yapan kepçe operatörü İbrahim Demir, göçük altında kaldı.
HAVUZDA ARAMA YAPILIYOR
Bir kamyon şoförü ise çökmeyi son anda fark edip, araçtan atlayarak canını kurtardı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kepçe operatörü Demir için çöken şlam havuzunda arama kurtarma çalışması başlatıldı.
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