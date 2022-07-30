Şanlıurfa'da işçi servis minibüsü devrildi: 18 yaralı

Şanlıurfa'da, fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsünün devrildiği kazada 18 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

DHA
30 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:56
Şanlıurfa'da işçi servis minibüsü devrildi: 18 yaralı
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Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 15'inci kilometresinde 30 Temmuz sabah saatlerinde organize sanayi bölgesindeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan İbrahim Güç'ün kullandığı 63 S 0432 plakalı minibüs, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazaya görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından 18 yaralıyı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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