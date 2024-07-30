‘Kömürden çıkış’ deniyor ancak projeler durmuyor

Yayınlanma: 30.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.07.2024 - 04:00

Bunun yanında yaşam savunucuları kömürden çıkışla birlikte maden genişlemeleri, verilen izinler ve arama çalışmalarının da durdurulmasını istiyor. Ancak bu yıl içerisinde 13 kömür projesi için adım atıldı.

Ayrıca dokuz proje için de “ÇED gerekli değildir” kararı verildi. Kömürden çıkmanın konuşulmaya başlandığı 2021’den bu yana da 230 projede gelişme yaşandı. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) verilerine göre Türkiye şuanda kömürden elektriğinin yüzde 25.1’ini sağlıyor.

TERMİKLER İÇİN KIYIM

Bu projelerin içerisinde termik santrallar için yok edilen noktalar da yer aldı. Bir yandan bulundukları ilin suyunu tüketen bir yandan da yurttaşı toz içinde bırakan santrallar için ormanlar da yok edildi.

Bunun en büyük örneği ise geçen yıl Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’nda yaşandı. Köylülerin ve yaşam savunucularının tüm mücadelesine karşın orman, Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi olan YK Enerji’nin termik santralına kömür sağlanması için yok edildi. Benzer bir şekilde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi de Yatağan Termik Santrali’ne yakıt elde etmek için Menteşe’nin orman ve tarım arazisinde çalışma yürütecek.

DÜNYA NE DURUMDA?

Yine IEA’nın verilerine göre, Avrupa ülkeleri arasında en çok kömür tüketen ülkeler arasında Almanya ve Polonya yer alıyor. Verilere göre Almanya da 2030’a kadar kömürden çıkışı hedefliyor. Ancak 2018 gibi tüketimde başlayan düşüş, 2022’de tekrardan yükseldi. Buna karşın hâlâ enerjisinin yüzde 21’ini kömürden sağlıyor. Polonya ise enerjisinin yüzde 42’sini kömürden sağlıyor.