Muğlalılar suyuna sahip çıkıyor: ‘Termikleri kapatın’

Yaşam savunucuları ve yurttaşlar, Muğla’daki Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralları’nın bölgedeki yeraltı su kaynaklarını kuruttuğu gerekçesiyle Karacahisar Köyü’nde bir araya geldi. Burada yapılan açıklamada, “Suçıkan'da su bitti artık yeter, yargı kararlarını uygulayın, termik santralleri kapatın” denildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.06.2024 - 17:00
Muğlalılar suyuna sahip çıkıyor: ‘Termikleri kapatın’
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Muğla Milas’taki Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralları, kapatma kararına karşın çalışmaya devam ediyor. Santrallara kömür sağlanması için doğa yok edilirken, aynı zamanda köylülerin ihtiyacı olan su da şirketlere gidiyor.

Bu konuya dikkat çekmek isteyen yurttaşlar Muğla Su İnisiyatifi’nin çağrısıyla birlikte Milas’taki Karacahisar Köyü’nde bir araya geldi. Burada yapılan açıklamada, “Yaşam hakkı olan suyun adil olmayan paylaşımı nedeni ile Muğlalılar olarak her geçen yıl susuzluk sorununu daha derin hissediyoruz. Muğla Su İnisiyatifi olarak Karacahisar'ın Suçıkan mevkiinde düzenlediğimiz bu etkinlikle yaşanan adaletsizliğe bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz” denildi. 

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: 

“Suçıkan'da su bitti artık yeter, yargı kararlarını uygulayın, termik santralleri kapatın. Ne ulusal ne de uluslararası hukuku tanıyarak sürdürülen bu yasadışı faaliyetin bedelini bölge halkı olarak hep birlikte ormanlarımızın, tarım alanlarımızın, su kaynaklarımızın, köylerimizin yok edilmesi ve kirletilmesiyle, yaşam kaynağımız toprak, hava ve suyun zehirlenmesi sonucu yakalandığımız ölümcül hastalıklarla baş etmek zorunda kalarak bizler ödüyoruz. Diğer yandan iklim krizini her yıl daha şiddetli olarak hissederken, iklim krizinin baş sorumlusu kömürlü termik santrallerin çalışmasına izin veren enerji politikalarına yaşadığımız tüm bu vahşete kayıtsız kalınarak devam ediliyor.”


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