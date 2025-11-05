Konak Belediyesi'ne operasyon: Gözaltılar var!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZ-TARIM'daki yapım ihalesinde usulsüzlük iddiaları ve Konak Belediyesi'nin Avrupa Birliği tarafından desteklenen Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık (SPACE) Projesi hizmet ihalesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’ndan sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü koordinesinde yürütülen soruşturma, iki farklı "edimin ifasına fesat karıştırma" suçunu kapsıyor.

4 KİŞİ G ÖZALTINA ALINDI

İhbarlar ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın tevdi raporu üzerine başlatılan soruşturmada, teknik ve fiziki takip yapıldı. Yapılan bu çalışmalar sonucunda 1'i Erzincan’da olmak üzere toplam 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bugün sabah saatlerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Bir kişinin ise, adresinde bulunamadığı aktarıldı.