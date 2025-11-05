Cumhuriyet Gazetesi Logo
Konak Belediyesi'ne operasyon: Gözaltılar var!

Konak Belediyesi'ne operasyon: Gözaltılar var!

5.11.2025 14:31:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Konak Belediyesi'ne operasyon: Gözaltılar var!

İzmir’in Konak Belediyesi’nde yürütülen Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık (SPACE) Projesi kapsamında yapılan hizmet ihalesine usulsüzlük karıştırıldığı iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZ-TARIM'daki yapım ihalesinde usulsüzlük iddiaları ve Konak Belediyesi'nin Avrupa Birliği tarafından desteklenen Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık (SPACE) Projesi hizmet ihalesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’ndan sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü koordinesinde yürütülen soruşturma, iki farklı "edimin ifasına fesat karıştırma" suçunu kapsıyor.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbarlar ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın tevdi raporu üzerine başlatılan soruşturmada, teknik ve fiziki takip yapıldı. Yapılan bu çalışmalar sonucunda 1'i Erzincan’da olmak üzere toplam 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bugün sabah saatlerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Bir kişinin ise, adresinde bulunamadığı aktarıldı.

İlgili Konular: #Konak Belediyesi #Operasyon

İlgili Haberler

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon: Gözaltılar var!
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon: Gözaltılar var! Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında düzenlenen 8'inci dalga operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Manavgat Belediyesi'ne soruşturma kapsamında 6 ilde eş zamanlı operasyon: 24 kişi gözaltında!
Manavgat Belediyesi'ne soruşturma kapsamında 6 ilde eş zamanlı operasyon: 24 kişi gözaltında! Önceki dönem Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen dönemine ilişkin "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında jandarma tarafından 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.
Bodrum'da meclis üyesine rüşvet operasyonunda 2 tutuklama
Bodrum'da meclis üyesine rüşvet operasyonunda 2 tutuklama Bodrum’da rüşvet operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen CHP'li meclis üyesi Niyazi Atare ile CHP İl Yönetim Kurulu yedek üyesi İbrahim Çırakoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.