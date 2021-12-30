Konak’ta büyük dayanışma

30 Aralık 2021 Perşembe, 15:31

Konak Belediyesi, hem pandemi hem de ekonomik şartlar altında hayatı zorlaşan vatandaşlara destek olmak amacıyla hazırladığı karakış destek paketleri için düğmeye bastı. Paketleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtmaya başlayan Konak Belediyesi, yılbaşına kadar 1750 aileye ulaşacak. Belediye toplam 1500 aile gıda paketi, 250 aileye de kömür yardımında bulunacak.

HER AİLEYE 500 KİLO KÖMÜR

İhtiyaç sahibi vatandaşları titiz bir çalışmayla tespit eden ekipler, her aileye toplam 500 kilogram kömür teslim ediyor. Kömürler, 25’er kiloluk torbalar halinde 20 torba kömür olarak ulaştırılıyor. Konak Belediyesi’nin karakış desteği, içinde tavuk eti ile çeşitli kuru bakliyatların bulunduğu gıda paketlerini de kapsıyor. Gıda paketleri de yılbaşına kadar ihtiyaç sahibi 1500 ailenin evine teslim edilmiş olacak.

BATUR: YANINIZDAYIZ

Karakış destek paketleri, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un yazdığı mektubu da vatandaşlara ulaştırıyor. Mektubunda “Çok çetin geçen bu kara kışın, sizleri ne kadar zorladığını biliyorum. Bir yanda hayatımızı derinden etkileyen pandemi, diğer yanda her gün daha da ağırlaşan ekonomik şartlar var. Bugün geçinmek belki de hiç olmadığı kadar güç biliyorum” diyerek Konaklı hemşehrilerine seslenen Başkan Batur, şöyle devam ediyor:

“Bu zor zamanlarda desteklerimizle yanınızda olmak istiyoruz. Yardımlaşmak ve dayanışma Anadolu topraklarının en güzel geleneğidir ve bizim en derinlerimize kadar işlemiştir. Biz, komşusu açken tok yatamayanlarız. Neyi varsa birbirine pay etmeyi, bölüştükçe zenginleşmeyi en iyi bilenleriz. Konak’ta tek bir hemşehrimizin dahi yalnız olmadığını bilmenizi isterim. Bu kış imkânlarımız elverdiği ölçüde, sık sık kapınızı çalacak, karakış destek paketlerimizle yanınızda olacağız. Tüm güçlükleri birlikte aşacak, özlem duyduğumuz daha güzel, daha aydınlık yarınlara hep birlikte ulaşacağız.”