Kongar ve Kalkandelen imza gününde okurlarla buluşuyor

11 Ekim 2022 Salı, 12:13

Gazetemiz yazarları Prof. Dr. Emre Kongar ve Zülal Kalkandelen, Varlık Lisesi'nin 'Anadolu devrimininin 100. yılına doğru' temalı etkinlik kapsamında bir söyleşi ve imza gününde okurlarıyla bir araya gelecek.

16 Ekim günü saat 14.30'da Varlık Lisesi Leylâ Erbil Konferans Salonu'nda gerçekleşecek söyleşi içim ayrıntılı bilgiyi https://varliklisesi.k12.tr/2022/10/11/devrimi-yasamak/ adresinden ulaşabilirsiniz.