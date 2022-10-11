Kongar ve Kalkandelen imza gününde okurlarla buluşuyor

Gazetemiz yazarları Emre Kongar ve Zülal Kalkandelen, son kitapları "Devrimin ve Karşı Devrimin Yüz Yılı -1 / Savaş, Devrim ve Tepkiler 1919-1971" başlıklı ortak çalışmalarının imza gününde okurlarla bir araya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2022 Salı, 12:13
Kongar ve Kalkandelen imza gününde okurlarla buluşuyor
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Gazetemiz yazarları Prof. Dr. Emre Kongar ve Zülal Kalkandelen, Varlık Lisesi'nin 'Anadolu devrimininin 100. yılına doğru' temalı etkinlik kapsamında bir söyleşi ve imza gününde okurlarıyla bir araya gelecek. 

16 Ekim günü saat 14.30'da Varlık Lisesi Leylâ Erbil Konferans Salonu'nda gerçekleşecek söyleşi içim ayrıntılı bilgiyi https://varliklisesi.k12.tr/2022/10/11/devrimi-yasamak/ adresinden ulaşabilirsiniz.


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