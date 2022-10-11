Kongar ve Kalkandelen imza gününde okurlarla buluşuyor
Gazetemiz yazarları Emre Kongar ve Zülal Kalkandelen, son kitapları "Devrimin ve Karşı Devrimin Yüz Yılı -1 / Savaş, Devrim ve Tepkiler 1919-1971" başlıklı ortak çalışmalarının imza gününde okurlarla bir araya gelecek.
Gazetemiz yazarları Prof. Dr. Emre Kongar ve Zülal Kalkandelen, Varlık Lisesi'nin 'Anadolu devrimininin 100. yılına doğru' temalı etkinlik kapsamında bir söyleşi ve imza gününde okurlarıyla bir araya gelecek.
16 Ekim günü saat 14.30'da Varlık Lisesi Leylâ Erbil Konferans Salonu'nda gerçekleşecek söyleşi içim ayrıntılı bilgiyi https://varliklisesi.k12.tr/2022/10/11/devrimi-yasamak/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Anadolu Devriminin 100. Yılına Doğru temalı etkinliklerimizi Prof. Dr. Emre Kongar ve Zülâl Kalkandelen'in katılımıyla özel bir söyleşi ve imza günüyle sürdürüyoruz: Devrimi Yaşamak.@emrkongar @veganzulal— Varlık Lisesi (@varliklisesi) October 11, 2022
Ayrıntılar ve katılım talepleriniz için: https://t.co/NRWMhCBxUb pic.twitter.com/rpgVZQL1yz
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