Kontrolden çıkan araç ağaca çarptı: Yaralılar var!

Karaman’da kontrolden çıkan hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç ağaca çarptı: Yaralılar var!
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İHA
Yayınlanma: 02.01.2025 - 14:21

Karaman'da Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İsmail Ş. (42), idaresindeki 50 DU 392 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Mehmet Ş. (41) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve yolcu sıkıştığı yerden ekiplerce çıkarılarak ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #hafif ticari araç #KARAMAN #kaza #yaralı

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