Kontrolden çıkan araç TIR'a çarptı: 1 kişi ağır yaralandı!

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan araç karşı yönden gelen TIR'a çarparken, meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kontrolden çıkan araç TIR'a çarptı: 1 kişi ağır yaralandı!
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İHA
Yayınlanma: 19.02.2025 - 11:16

Bilecik-Osmaneli karayolunda seyir halindeki 11 DA 363 plakalı panelvan araç sürücüsü Adem Ç., Vezirhan mevkiine geldiğinde bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç karşı yönden gelen 54 AEC 757 plakalı TIR'a çarptı.

Yaşanan trafik kazasında 11 DA 363 plakalı panelvan araç sürücüsü Adem Ç., ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis kaza yerinde geniş çaplı önlem alırken, trafik kontrollü bir şekilde verildi.


Etiketler: #Bilecik #kaza #yaralı #TIR

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