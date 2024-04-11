Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan kamyonette bulunan Aysu Öncel (29) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 11.04.2024 - 12:31
Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
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Kaza, Nazilli ilçesi Aydın - Denizli Karayolu üzeri Organize Sanayi Kavşağı mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aysu Öncel yönetimindeki 48 BU 676 plakalı kamyonetin henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kayboldu.

Bir anda savrulan ve hakimiyeti kaybolan kamyonet, yol kenarındaki refüje çarpıp takla attı. Metrelerce sürüklenen kamyonet, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Araç sürücüsü Öncel, araçtan yola fırlayarak olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu konumunda bulunan M.C., C.A. ve T.A. ise yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, bölgeye gelen Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmalarının ardından Öncel’in cansız bedeni Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç kadının acı haberini alan ailesi ve arkadaşları hastaneye gelerek göz yaşlarına boğulurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden araç sürücüsü Aysu Öncel’in evin tek çocuğu olduğu ve direksiyon eğitmenliği yaptığı öğrenildi.


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