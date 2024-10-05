Kontrolden çıkan otomobil 6 araca çarptı!
Gaziosmanpaşa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil park halindeki 6 araca çarparak yan yattı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 02.15 sıralarında Yeni Mahalle, Paşa Çayırı Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeki 34 HOD 369 plakalı otomobil, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki 6 araca çarptı.
Kaza sonrası yan yatan otomobilin sürücüsü yaralanırken, çevredeki yurttaşların yardımıyla otomobilden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bu sırada, kazayı haber alan araç sahipleri ise hasar gören araçlarını inceledi. Yan yatan otomobil, polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #gaziosmanpaşa #kaza #otomobil
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