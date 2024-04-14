Kontrolden çıkan otomobil dükkana daldı: 1 yaralı

Eskişehir’de kontrolden çıkan otomobilin dükkana girmesi sonucunda sürücü yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 12:58
Kontrolden çıkan otomobil dükkana daldı: 1 yaralı
Abone Ol google-news

Korkutan kaza, Sütlüce Mahallesi’nde bulunan İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir dükkana daldı.

Kaza sonucunda yaralanan sürücüye 112 Acil Servis ekipleri müdahale ederken, dükkanda ve park halindeki başka bir araçta maddi hasar oluştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.


acil servis haberleri eskişehir haberleri

İlgili Haberler

Eskişehir’de 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

Eskişehir’de 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
Ahmet Hakan'ın tutmayan seçim tahminleri gündem oldu: 'İzmir'de sürpriz yaşanacak, CHP Eskişehir'i kazanamayacak, Üsküdar'da AK Parti fark atacak...'

Ahmet Hakan'ın tutmayan seçim tahminleri gündem oldu: 'İzmir'de sürpriz yaşanacak, CHP Eskişehir'i kazanamayacak, Üsküdar'da AK Parti fark atacak...'
Eskişehir'de 3.6 şiddetinde deprem

Eskişehir'de 3.6 şiddetinde deprem
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İran'ın saldırısının ardından Çin'den ilk açıklama

İran'ın saldırısının ardından Çin'den ilk açıklama
Biden ile Netanyahu arasında 25 dakika süren kritik görüşme

Biden ile Netanyahu arasında 25 dakika süren kritik görüşme
YSK itirazları değerlendirdi... 22 itiraz karara bağlandı

YSK itirazları değerlendirdi... 22 itiraz karara bağlandı
Seda Akgül’den Hakan Ural’a sert sözler: ‘Hükümet sözcüsü, hep vaaz veremezsin’

Seda Akgül’den Hakan Ural’a sert sözler: ‘Hükümet sözcüsü, hep vaaz veremezsin’
Yassıada’yı yıllık 4.2 milyon liraya kiralayan Albayrak Grubu turist arıyor

Yassıada’yı yıllık 4.2 milyon liraya kiralayan Albayrak Grubu turist arıyor
THY ve Pegasus’tan sefer iptalleri!

THY ve Pegasus’tan sefer iptalleri!
İran'dan İsrail'e hava saldırıları! THY ve Pegasus’tan sefer iptalleri

İran'dan İsrail'e hava saldırıları! THY ve Pegasus’tan sefer iptalleri
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile Behzat Ç. ne zaman çekilecek?

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile Behzat Ç. ne zaman çekilecek?