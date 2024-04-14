Kontrolden çıkan otomobil dükkana daldı: 1 yaralı
Eskişehir’de kontrolden çıkan otomobilin dükkana girmesi sonucunda sürücü yaralandı.
Korkutan kaza, Sütlüce Mahallesi’nde bulunan İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir dükkana daldı.
Kaza sonucunda yaralanan sürücüye 112 Acil Servis ekipleri müdahale ederken, dükkanda ve park halindeki başka bir araçta maddi hasar oluştu.
Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.
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